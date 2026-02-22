L' avvocato Corvaglia | La separazione delle carriere non minaccia la magistratura

L’avvocato Corvaglia afferma che la separazione delle carriere non mette in pericolo la magistratura. Il motivo è che questa modifica mira a migliorare l’efficienza e la trasparenza nel sistema giudiziario. Durante un incontro pubblico, ha spiegato come le nuove norme favoriscano la meritocrazia e riducano le ingiustizie. La discussione sulla riforma continua a coinvolgere molti professionisti del settore. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Il penalista del foro di Lecce torna a spiegare le ragioni per cui voterà sì al referendum sulla riforma della giustizia LECCE - Pubblichiamo di seguito il contributo dell'avvocato Luigi Corvaglia sulle ragioni che lo porteranno a votare sì al referendum sulla riforma costituzionale. ***Va premesso che è opportuno che si abbassino i toni dei diversi schieramenti impegnati in questa campagna referendaria, considerato che i cittadini hanno bisogno di comprendere le ragioni della loro scelta e, quindi, i motivi che hanno portato alla modifica dei sette articoli della Costituzione. Per fare ciò è necessario liberare il campo da una serie di argomenti - storici, politici, simbolici, prospettici, spesso manifestamente infondati - che rischiano di far perdere le ragioni tecniche che hanno portato alla riforma, spostando il confronto dal terreno costituzionale a quello evocativo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

