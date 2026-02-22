Lavoratori stranieri | +1.360000 assunzioni nel 2024 boom

Da ameve.eu 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero di assunzioni di lavoratori stranieri è salito di 1.360.000 nel 2024, spinto dalla necessità di coprire carenze nel settore manifatturiero e nei servizi. Questa crescita riflette le difficoltà di trovare lavoratori italiani disponibili, soprattutto in ambiti come l’edilizia e l’agricoltura. Le aziende cercano manodopera qualificata e a basso costo, contribuendo a un mercato del lavoro in rapida evoluzione. La domanda di forza lavoro straniera continua a crescere, influenzando le dinamiche occupazionali.

Lavoro: la Forza Lavoro Straniera Sostiene un Mercato in Trasformazione. Il mercato del lavoro italiano si trova di fronte a una sfida demografica e strutturale che vede una crescente dipendenza dalla forza lavoro straniera. I dati relativi al 2025 delineano un quadro in cui quasi un nuovo assunto su quattro non è di nazionalità italiana, un trend che solleva interrogativi sulle dinamiche del lavoro e sulla necessità di politiche mirate per affrontare i cambiamenti in atto. L’aumento delle assunzioni di immigrati, che si prevede raggiungerà quota 1 milione e 360 mila nel corso dell’anno, rappresenta un incremento significativo rispetto al periodo pre-Covid, con un più che raddoppio degli ingressi lavorativi rispetto al 2019. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Inps, osservatorio sugli stranieri: nel 2024 circa 4 milioni i lavoratori stranieri, 379 mila i pensionati e 252 mila i beneficiari di disoccupazione

Lavoratori stranieri in Italia, +139% di assunzioni in 8 anni: in quali settoriNegli ultimi otto anni, le assunzioni di lavoratori stranieri in Italia sono aumentate del 139%, con un impatto evidente sui settori più dinamici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lavoro, un neoassunto su quattro è straniero: i dati della Cgia; Straniero un neoassunto su quattro. Piemonte sopra la media nazionale; Click day per 331 badanti, ma a Mantova ne servono 1.500; Sannio, il 14% delle nuove assunzioni riguarda cittadini stranieri.

lavoratori stranieri 1 360In 8 anni boom di manodopera straniera in Molise: +146% e superata media nazionaleDal 2017 al 2025 in Molise le entrate previste di manodopera straniera passano da 1.540 a 3.800 (+146,8%). Nel 2025 incidenza al 17,2% ... primonumero.it

In Veneto scendono lavoratori cinesi, -1.200 nel biennioIn Veneto dal 2024 si osserva una rapida e significativa diminuzione dei lavoratori cinesi impiegati nelle aziende possedute da connazionali. Il dato emerge da un'analisi dell'Osservatorio regionale ... ansa.it