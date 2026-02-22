Lavoratori stranieri | +1.360000 assunzioni nel 2024 boom

Il numero di assunzioni di lavoratori stranieri è salito di 1.360.000 nel 2024, spinto dalla necessità di coprire carenze nel settore manifatturiero e nei servizi. Questa crescita riflette le difficoltà di trovare lavoratori italiani disponibili, soprattutto in ambiti come l’edilizia e l’agricoltura. Le aziende cercano manodopera qualificata e a basso costo, contribuendo a un mercato del lavoro in rapida evoluzione. La domanda di forza lavoro straniera continua a crescere, influenzando le dinamiche occupazionali.

Lavoro: la Forza Lavoro Straniera Sostiene un Mercato in Trasformazione. Il mercato del lavoro italiano si trova di fronte a una sfida demografica e strutturale che vede una crescente dipendenza dalla forza lavoro straniera. I dati relativi al 2025 delineano un quadro in cui quasi un nuovo assunto su quattro non è di nazionalità italiana, un trend che solleva interrogativi sulle dinamiche del lavoro e sulla necessità di politiche mirate per affrontare i cambiamenti in atto. L'aumento delle assunzioni di immigrati, che si prevede raggiungerà quota 1 milione e 360 mila nel corso dell'anno, rappresenta un incremento significativo rispetto al periodo pre-Covid, con un più che raddoppio degli ingressi lavorativi rispetto al 2019.