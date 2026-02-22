L' Atalanta e l' arbitro fermano il Napoli | azzurri ko a Bergamo

L'Atalanta ha vinto contro il Napoli per 2-1, perché è riuscita a segnare due gol nel secondo tempo. Il Napoli era in vantaggio da oltre 40 minuti, ma ha subito la rimonta degli avversari. Un episodio chiave ha dato nuova spinta alla squadra di casa, che ha così conquistato i tre punti. La partita si è decisa negli ultimi minuti, lasciando il risultato aperto fino alla fine. La squadra ospite ha perso terreno in classifica.

Gli uomini di Conte avanti nel primo tempo con Beukema, subiscono nella ripresa la rimonta dei bergamaschi, in gol con Pasalic e Samardzic. Annullata una rete regolare a Gutierrez sullo 0-1 Brutta sconfitta per il Napoli, che cade per 2-1 sul campo dell'Atalanta dopo essere stato in vantaggio per oltre 40 minuti. Gli azzurri, avanti con Beukema nella prima parte di gara, si fanno rimontare nella ripresa dai bergamaschi, che ribaltano il risultato con Pasalic e Samardzic. Sulla partita pesa molto un'assurda decisione dell'arbitro Chiffi, che in apertura del secondo tempo ha annullato un gol a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund che non c'è.