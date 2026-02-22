L’Ascoli vuole restare in scia Caccia ai 3 punti col Pontedera

L’Ascoli affronta il Pontedera per conquistare tre punti e mantenere il ritmo delle prime in classifica. La squadra punta sulla determinazione di D’Uffizi, il miglior marcatore con 10 gol, e sulla strategia del tecnico Tomei per avvicinarsi alla vetta. L’obiettivo è sfruttare questa sfida come occasione per ridurre il divario con la capolista, che attualmente domina la classifica con un margine consistente. La partita rappresenta un momento cruciale per il cammino dei bianconeri.

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli vuole restare in scia. Caccia ai 3 punti col Pontedera

L’Ascoli sfida il Pontedera per rispondere al duo di testa composto da Arezzo e Ravenna. In settimana sia il goleador D’Uffizi (miglior realizzatore del Picchio con i suoi atttuali 10 gol) che il tecnico Tomei hanno affermato con una certa fermezza quanto la squadra ancora crede alla possibilità di provare a rimontare addirittura sui toscani che guidano la classifica con un largo vantaggio sulle inseguitrici. Nella sfida di oggi, programmata al Mannucci con fischio d’avvio previsto alle 14.30 al segnale dell’arbitro D’Eusanio di Faenza, ecco così che i bianconeri torneranno in campo per mantenere il passo ritrovato nella recente esaltante serie di gare disputate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Ascoli, attenzione alle insidie. Caccia ai 3 punti per restare in sciaL’Ascoli si prepara a affrontare le ultime sfide del 2024, con l’obiettivo di conquistare i tre punti necessari per mantenere il passo in classifica. Ascoli, si riparte: caccia ai 3 punti: "Attenzione, la Pianese è rocciosa"L'Ascoli si prepara a affrontare una sfida importante, con l'obiettivo di conquistare i tre punti contro una Pianese determinata e solida. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bra-Ascoli, Tomei: Grande reazione, sarà una corsa fino alla fine e dobbiamo restare attaccati; Un Carnevale tutto da ridere. Tutto il Piceno ha fatto il pieno. Ora mancano solo le premiazioni; Serie C girone B. Continua la lotta al vertice del girone; Pronostici Ascoli-Torres: Statistiche, Analisi, Dove in TV 12.02.2026 Serie C. Ascoli, attenzione alle insidie. Caccia ai 3 punti per restare in sciaL’Ascoli si avvicina al giro di boa. Il 2025 volge praticamente ai saluti e in queste ultime due uscite i bianconeri proveranno a prendere gli ultimi punti che l’annata ha ancora da offrire. Nel match ... ilrestodelcarlino.it Ascoli, il commissario Castelli agli universitari presenti al teatro Filarmonici: «Sono tanti gli interventi fatti, restare qui non è una sfiga»ASCOLI La parola passa ai giovani, per un futuro che fa l’occhiolino nonostante un terremoto ancora da dimenticare. Il territorio del sisma, quello che con coraggio cerca di reagire e ridisegnare un ... corriereadriatico.it [#ascolicalcio] Dopo l'importante vittoria di Pineto, il Picchio vuole dare continuità e trovare altri tre punti che darebbero ulteriore slancio nella rincorsa alle prime due della classe. Il tecnico avverte i suoi: «Loro non rispecchiano i punti in classifica, sarà l'enne - facebook.com facebook