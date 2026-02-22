Lascia l’auto al parcheggio poi scompare | giorni d’angoscia per i cari di Dario Marini

Dario Marini, un trentanovenne di Padova, è scomparso dopo aver parcheggiato la sua auto, lasciando preoccupati amici e familiari. La sua decisione di allontanarsi improvvisamente ha generato ansia tra le persone vicine, che cercano di capire le ragioni di questa sparizione. La famiglia ha già avviato le ricerche, ma finora non ci sono indicazioni chiare sul suo eventuale luogo di scomparsa. Le autorità sono state avvisate, mentre proseguono gli sforzi per rintracciarlo.

Dell’uomo, un padovano di 39 anni, si sono perse le tracce una settimana fa. Sui social diversi comuni e soccorritori hanno lanciato un appello: “In caso di informazioni utili, contattate subito le autorità competenti” Sono giorni d’angoscia quelli che stanno vivendo gli amici e i parenti di Dario Marini, un trentanovenne padovano di cui si sono perse le tracce una settimana fa. La sua scomparsa è stata denunciata domenica scorsa, 15 febbraio 2026, ai carabinieri di Avio: luogo dove è stata trovata parcheggiata la sua auto, una Fiat Cinquecento. Immediatamente sono state avviate le sue ricerche e, come riporta PadovaToday, di lui sono stati segnalati numerosi avvistamenti tra il Veneto, il Trentino e il Friuli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dario Marini, 39 anni, scomparso dal 15 febbraio dopo aver parcheggiato l’auto ad Avio: ricerche in più regioni. #Veneto #Friuli #Udine #Padova #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com

SCOMPARSO - RICERCHE IN TUTTO IL NORDEST | La famiglia: «Aiutateci» -> https://www.nordest24.it/dario-marini-scomparso-avio-15-febbraio - facebook.com facebook