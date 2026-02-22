L' Arsenal domina il Tottenham di Tudor e risponde al City Il Liverpool vince al 97'

L'Arsenal conquista il derby di North London battendo il Tottenham con due doppiette di Eze e Gyökers, rispondendo così alla vittoria del Manchester City. Il Liverpool segna al 97° minuto per superare il Nottingham e conquistare tre punti importanti. Questa giornata di calcio mette in evidenza come le squadre si siano fatte valere con giocate decisive negli ultimi minuti, mantenendo vivo il ritmo della stagione. Le partite continuano a riservare sorprese e emozioni.

L’Arsenal non molla. Stende con merito 4-1 il Tottenham nel derby di North London, rovinando il debutto di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs (qui il nostro focus su Tudor), e torna a +5 in classifica con una partita in più sul Manchester City (qui la classifica). I Gunners mandano, soprattutto, un segnale forte alla squadra di Guardiola in questa corsa a due che vale la Premier: il pareggio col Wolverhampton di mercoledì scorso è stato un incidente di percorso e la squadra di Arteta è pronta a tenere un ritmo da titolo fino alla fine. O almeno fino allo scontro diretto del weekend del 18-19 aprile, che appare sempre di più la partita destinata a decidere il prossimo re della Premier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Liverpool e Chelsea vincono ma frustrazione per Manchester City, Arsenal e TottenhamNella recente settimana di competizioni europee, Liverpool e Chelsea hanno ottenuto vittorie significative, mentre Manchester City, Arsenal e Tottenham hanno mostrato segni di frustrazione.

Pronostico Tottenham-Arsenal: per Tudor debutto chocIl derby tra Tottenham e Arsenal si svolge domenica alle 17:30, causando grande attesa tra i tifosi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Brentford x Arsenal in Premier League: dove vedere la diretta, formazioni e calendario della 26esima giornata; Brentford vs Arsenal Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 12-02-2026; Tottenham-Arsenal, presentazione del match: pronostici e Gyökeres in evidenza.

Arsenal, Premier di nuovo a rischio: il pareggio con i Wolves riporta il Manchester City a -5 (con una gara in meno)L'Arsenal ci sta cascando di nuovo. I Gunners, dopo aver dominato per quasi tutta la stagione in Premier League, potrebbero rischiare di ... msn.com

Arsenal bloccato dal Brentford, riaccende le speranze di titolo per il Manchester City.Arsenal ha mancato l’occasione di aumentare il proprio vantaggio in Premier League, rimanendo bloccato sul pareggio per 1-1 contro il Brentford in una partita ad alta tensione. Questa prestazione inat ... napolipiu.com

#AccaddeOggi - Il 15 febbraio 2012, a San Siro, Milan-Arsenal è l’ottavo d’andata di Champions League. I rossoneri dominano in lungo e in largo e vincono con un netto 4-0: Kevin-Prince Boateng, doppietta di Robinho e Zlatan Ibrahimovic. Una grande notte - facebook.com facebook

#Arsenal DOMINIO 8 vittorie su 8 24 punti 23 gol fatti 4 subiti Leader incontrastata del GIRONE di #ChampionsLeague x.com