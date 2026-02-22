L’Ars et Labor si concede un tris all’Osteria Grande | festa al Mazza dopo 77 giorni - VIDEO

L’Ars et Labor ha vinto contro l’Osteria Grande, perché ha mostrato una grande determinazione in campo. La squadra ha segnato tre gol nel primo tempo, portandosi in vantaggio rapidamente. La partita, che durava da 77 giorni, si è conclusa con una festa al Mazza, attirando molti tifosi. La vittoria ha portato entusiasmo tra i sostenitori e ha rafforzato la fiducia della squadra. La sfida ha lasciato tutti con una grande energia.

Piccioni, Carbonaro (rigore) e Iglio allontanano il Medicina. Ma il Mezzolara è imprendibile Si potesse giocare sempre contro l'Osteria Grande. Parafrasando una famosa citazione di un film con Aldo, Giovanni e Giacomo, ne esce una perfetta sintesi del pomeriggio del Mazza. Dopo il poker della gara d'andata, i biancazzurri passeggiano anche a Ferrara, con un netto 3-0 (Piccioni, rigore di Carbonaro e Iglio) che non ammette repliche. Un risultato buono per allungare sul Medicina Fossatone (sconfitto 2-1 a Sant'Agostino e ora a -6) ma che, di fatto, non serve a molto in tema di vetta: il Mezzolara, vittorioso nell'anticipo di sabato contro Castenaso, rimane a +10.