L' arresto dell' ex principe Andrea costringe re Carlo a dimostrare di aver fatto di tutto per fermare il fratello Mentre uno scenario suggestivo si fa strada

L’arresto dell’ex principe Andrea, avvenuto per sospetti legati a un'indagine, ha spinto il re a intervenire pubblicamente per chiarire di aver agito con fermezza. La vicenda ha acceso un dibattito sulla trasparenza della famiglia reale, mentre si attendono conferme ufficiali sulle accuse e sui procedimenti in corso. La notizia ha suscitato reazioni immediate tra i media, alimentando speculazioni su come questa situazione influenzerà il futuro della monarchia. La questione resta aperta, con molti occhi puntati sulla vicenda.

L’ arresto dell’ex principe Andrea – per la cronaca è stato già rilasciato, non è chiaro se su cauzione – è uno dei capitoli più bui della storia monarchica britannica. Era dal 1647 che un membro della royal family non finiva in prigione e, molto probabilmente, non è un problema che re Carlo si immaginava di dover gestire quando è salito sul trono nel 2022. Il fatto che il sovrano, qualche giorno prima che il fratello finisse in manette, avesse annunciato di essere disponibile a collaborare con la polizia per fornire qualunque informazione sull’argomento, la dice lunga sulla necessità del monarca di non apparire, nemmeno lontanamente, complice del parente. 🔗 Leggi su Amica.it

L’arresto dell’ex principe Andrea per il caso Epstein, il fratello di Re Carlo rilasciato ma resta indagatoL’ex principe Andrea è stato arrestato questa mattina a causa delle accuse di abuso d’ufficio legate a un caso di traffico di minori.

“William è furioso con re Carlo, lui e Kate l’avevano messo in guardia ma è stato troppo tollerante con il fratello”: il retroscena dopo l’arresto dell’ex principe AndreaWilliam si arrabbia con re Carlo dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, che ha scatenato tensioni tra i membri della famiglia reale.

L'arresto dell'ex principe Andrea, la prima riunione del Board of Peace, l'inchiesta sulla sparatoria di RogoredoBuongiorno. Il fratello minore di re Carlo d'Inghilterra, Andrea Mountbatten-Windsor, già privato dei suoi titoli reali, è stato arrestato (e poi rilasciato in serata) con l'accusa di cattiva condotta ... corriere.it

Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Re Carlo: La giustizia deve fare il suo corsoClamoroso sviluppo dello scandalo nella casa reale britannica. La polizia è intervenuta stamattina nella tenuta di Sandringham. Re Carlo aveva dato piena ... huffingtonpost.it

Le foto dell'ex principe Andrea in arresto, seppure per poche ore, hanno fatto il giro del mondo creando grande imbarazzo nella famiglia reale che ribadisce tutta la sua collaborazione con la giustizia e valuta azioni legali contro lo stesso Andrea. x.com

