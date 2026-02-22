Larissa Iapichino vince di corto muso! Successo gold di giustezza sulla pedana dei Mondiali

Larissa Iapichino ha conquistato la vittoria nel salto in lungo a Torun, in Polonia, spinta da una performance di giustezza. La gara, ultima tappa del World Indoor Tour gold, ha visto l’atleta italiana superare di misura le sue avversarie. Con un salto deciso e preciso, ha dimostrato di essere in ottima forma prima dei prossimi appuntamenti internazionali. La vittoria si è decisa negli ultimi secondi, quando ha migliorato il suo personale.

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato il Meeting di Torun (Polonia), ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La Campionessa d'Europa in sala si è meritata il successo con un solo centimetro di margine nei confronti della diretta avversari a sulla pedana che tra un mese esatto (20-22 marzo) ospiterà i Mondiali Indoor e a cui l'azzurra si presenterà con grandi ambizioni. La toscana ha aperto la gara con un buon balzo da 6.72 metri e proprio quella misura è risultata vincente nei confronti della svizzera Annika Kaelin (6.