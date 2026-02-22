L’archeologa fino alla Grecia delle Olimpiadi

Marina Mattei ha ottenuto l’incarico di aprire la Biennale di Sondrio 2026, dopo la decisione di affidarle l’evento. La sua esperienza nel campo archeologico, specialmente in scavi in Grecia legati alle Olimpiadi antiche, ha convinto i organizzatori. La sua presenza segna un momento di rilievo per la manifestazione, che mira a valorizzare il patrimonio storico. La cerimonia di inaugurazione si terrà alla fine di maggio, nel centro storico della città.

È stato affidato a Marina Mattei, una delle studiose più autorevoli del panorama archeologico italiano, il compito di inaugurare la Biennale di Sondrio 2026. La sua conferenza dal titolo “Origini e significato delle Olimpiadi tra sacralità del corpo e politica di Stato “, ospitata dalla Biblioteca Civica Pio Rajna a Villa Quadrio, ha segnato un avvio intenso e significativo per la nuova edizione della rassegna. Mattei per trent’anni è stata Curatore Archeologo dei Musei Capitolini di Roma e Direttore scientifico del progetto di valorizzazione dell’Area Sacra di Largo Argentina, sempre nella Capitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

