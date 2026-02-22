L’aquila e l’oca | la sfida Usa-Canada passa anche per l’hockey

Gli Stati Uniti hanno vinto contro il Canada 2-1 ai tempi supplementari, grazie a un gol decisivo in pista. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con azioni intense da entrambe le parti. La gara si è decisa solo all’ultimo minuto, dopo un supplementare combattuto. Il risultato riflette la crescita di entrambe le nazioni nel torneo e ha acceso l’interesse dei tifosi sulle prossime sfide. La tensione tra le due squadre resta alta.

La sfida finale di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si è conclusa con una vittoria degli Stati Uniti sul Canada per 2-1 ai tempi supplementari. Gli Stati Uniti hanno aperto le marcature nel primo tempo con Matt Boldy, il Canada ha pareggiato nella seconda frazione con Cale Makar, e il goal decisivo è arrivato in overtime con Jack Hughes a 1?41? dal termine, regalando agli americani il titolo olimpico. L’incontro è stato intenso, con un portiere americano autore di molte parate chiave e una finale che resterà nella storia della rivalità nordamericana. Prima le parole, poi l’immagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

LIVE USA-Canada, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d’oro! Anche l’Italia interessataGli Stati Uniti e il Canada si sfidano per l’oro nel hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver superato le rispettive semifinali.

Usa, la Camera sfida Trump e approva il blocco dei dazi al Canada: ora la parola passa al SenatoLa Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi imposti al Canada.

Olimpiadi, il Canada dell’hockey lascia il villaggio per un hotel a cinque stelle

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mario Fratti, il tributo che riporta L’Aquila al centro della scena; L’Aquila, al via la Scuola delle Arti e dei Mestieri dello Spettacolo; CIRCOLO TENNIS L'AQUILA: AL VIA I LAVORI PER COMPLETARE SPOGLIATOI E IMPIANTISTICA; L’Aquila: al via la riqualificazione Terminal Bus di Collemaggio.

A L’Aquila arriva l’Ecce Homo di Antonello da MessinaL’Aquila – Sarà L’Aquila, Capitale della Cultura, ad accogliere per prima l’Ecce Homo di Antonello da Messina, appena acquisito dallo Stato italiano. Lo ha annunciato il Ministro della Cultura, ... laquilablog.it

Giulianova-L’Aquila: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Giulianova-L’Aquila di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

Le auto cinesi puntano al mercato Usa tra dazi, sicurezza tecnologica e nuove alleanze industriali. Gli Stati Uniti valutano se aprire alla produzione cinese sul proprio territorio, mentre il Canada diventa il possibile ponte strategico tra Washington e Pechino. Ec - facebook.com facebook

Usa oro nell’hockey su ghiaccio dopo 46 anni: Canada battuto 2-1 all’overtime x.com