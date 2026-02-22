L’Ape libraia si ferma E scatta la polemica

L’Ape libraia si ferma a causa di problemi tecnici, lasciando i clienti senza il servizio abituale. La decisione, comunicata sui social, ha sorpreso molti frequentatori, che temono disagi prolungati. L’azienda ha annunciato che riprenderà l’attività in primavera, con l’intenzione di rilanciare il progetto. La sospensione ha già suscitato reazioni tra i sostenitori, desiderosi di conoscere i dettagli del futuro. I prossimi mesi saranno decisivi per capire come evolverà la situazione.

© Lanazione.it - L’Ape libraia si ferma. E scatta la polemica

L’annuncio è di poco tempo fa, veicolato dai canali social. L’Ape libraia si ferma "per qualche tempo", dando appuntamento alla prossima primavera, quando "inizierà una nuova avventura, e speriamo che l’Ape libraia possa farne parte". L’Ape Libraia è una piccola libreria itinerante, specializzata in libri per bambini nuovi e usati, che opera in provincia e che negli anni aveva trovato una ’casa’ nel territorio lericino. La caratteristica Ape rossa è ormai conosciutissima, tanto da essere annoverata tra le librerie itineranti più belle d’Italia. Tuttavia, quello dell’Ape non pare essere uno stop indolore, tanto che tra i post pubblicati in questi giorni, ce n’è anche uno dai toni polemici. 🔗 Leggi su Lanazione.it All'alt della polizia non si ferma e scappa: scatta la maxi multa per il 54enneUn uomo di 54 anni di origine cinese è stato sanzionato dopo aver ignorato un controllo della polizia locale a Bovisio Masciago. Milano Cortina, Ghali censurato nella cerimonia? Polemica social non si fermaQuesta sera, durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina allo stadio di San Siro, Ghali ha salito sul palco per esibirsi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Ape libraia si ferma. E scatta la polemica. ` C'è un nuovo libraio in città, ha le fusa facili e un fiuto eccezionale per le storie più belle! di (Ape Junior) è finalmente arrivato alla Biblioteca Zerodiciotto! Seguite le avventure - facebook.com facebook