Lapam per il sociale l' associazione dona pc all’Istituto Guarini di Modena

Un gesto concreto a favore della scuola e delle nuove generazioni: Lapam Confartigianato, all’interno del progetto "Lapam per il sociale", ha donato dei personal computer all’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore "G. Guarini" con l’obiettivo di sostenere gli studenti e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso agli strumenti digitali. I dispositivi, già consegnati e inventariati dall’Istituto, sono dotati di processore Intel i5-2320 @3.00 GHz, memoria 8 GB DIMM 1330 MHz e sistema operativo Ubuntu 24.04.3 LTS. Secondo graduatoria interna all’Istituto scolastico saranno destinati agli studenti del biennio e concessi in comodato d’uso gratuito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

L'istituto comprensivo 4 dona un lettino da visita al reparto di PediatriaQuesta mattina, l’istituto comprensivo Pescara 4 ha donato un lettino da visita al reparto di Pediatria dell’ospedale “Santo Spirito”.

Pediatria, la 'Nuova associazione di Guarda Ferrarese' dona un lettino specialisticoLa Pediatria dell’ospedale di Cona, diretta da Agnese Suppiej, riceve una donazione significativa dalla 'Nuova associazione di Guarda Ferrarese'.

