L’antifascismo come mito di legittimazione | modernità sovranità e anfibologia della Costituzione

L’affermazione che la Costituzione del 1948 sia “antifascista” come elemento fondamentale deriva da una lettura che privilegia l’aspetto simbolico più che quello pratico. Questa interpretazione, diffusa tra alcuni studiosi, si basa sulla presenza di riferimenti storici e ideologici piuttosto che su un’effettiva applicazione delle norme. La discussione si concentra sulla reale portata di questa caratteristica e sulle implicazioni che ha sulla percezione della sovranità. La questione rimane aperta e suscita dibattiti tra esperti e cittadini.

© Ilprimatonazionale.it - L’antifascismo come mito di legittimazione: modernità, sovranità e anfibologia della Costituzione

Roma, 22 feb – L’idea che la Costituzione italiana vigente del 1948 sia “antifascista” in senso essenziale, come se l’antifascismo ne costituisse la sostanza teoretica e la chiave unificante, appartiene più alla sfera delle narrazioni identitarie che a quella dell’analisi del fondamento. Un atto di purificazione storica. In questa narrazione, l’ordinamento si presenta come generato da un atto di purificazione storica. Nel quale il rigetto di un’esperienza politica determinata verrebbe elevato a criterio permanente del giusto. Così che la legittimità del presente risulterebbe garantita dalla sola contrapposizione al passato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Il caso Livi finisce in Regione, Biffoni: “L’antifascismo? Un pilastro della Costituzione”Il caso dei docenti dell’istituto Livi di Prato arriva in Regione. Simbolismo italiano riscoperto a Parma: la Magnani-Rocca celebra mito e modernità nell’arte tra ‘800 e ‘900.La Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo, vicino a Parma, ha deciso di aprire le sue sale a una mostra dedicata al Simbolismo italiano, per riscoprire un movimento artistico spesso dimenticato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’antifascismo costituzionale come mito di legittimazione: modernità, sovranità e anfibologia del testo costituzionale; Fascismo, surrealismo e rivoluzione: un sogno confuso e fuori misura; Gobetti santo patrono dell'azionismo. Mattarella benedice, Zagrebelsky officia; Cent’anni dopo Gobetti: antifascismo e coscienza civile nella Lectio di Zagrebelsky alla presenza di Mattarella. Fascismo, surrealismo e rivoluzione: un sogno confuso e fuori misuraTra suggestioni benjaminiane, ebbrezze surrealiste e richiami alla rivoluzione come mito liberatorio, l’antifascismo evocato da Naomi Klein rischia di trasformarsi in un esercizio onirico che scambi ... ilfoglio.it Fascismo Fantasma e Sinistra Spiritica: l’antifascismo come religione senza Dio In evidenzaDi Daniele Trabucco Belluno, 9 febbraio 2026 - C’è un tratto quasi comico, eppure rivelatore, nell’ossessione della sinistra contemporanea per il fascismo: lo evoca come si evoca un demone nelle notti ... gazzettadellemilia.it Le parole della sindaca di Genova Silvia Salis su CasaPound non sono uno slogan, ma un richiamo chiaro ai principi della nostra Repubblica. La Costituzione italiana nasce dall’antifascismo e pone un perimetro preciso: chi si richiama a ideologie neof4scist - facebook.com facebook