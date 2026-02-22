Landucci pre partita | Il Milan deve vincere sempre Con 54 punti

Landucci afferma che il Milan deve sempre puntare alla vittoria, anche con 54 punti in classifica. La squadra si prepara alla 26ª giornata di Serie A, cercando di migliorare la posizione in campionato. La condizione dei giocatori è buona e l’obiettivo è rafforzare il gioco offensivo. Il tecnico sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La sfida contro il Parma si avvicina e i tifosi aspettano risposte sul campo.

Con la 26ª giornata della Serie A 202526 alle porte, si delineano le indicazioni principali per Milan-Parma: le condizioni della squadra, le caratteristiche dell’avversario e le chiavi tattiche che potrebbero influenzare l’esito della sfida. l’attenzione è focalizzata sull’impegno richiesto dal Milan per affrontare la gara con concentrazione e determinazione. Landucci segnala che il Parma rappresenta una formazione da monitorare attentamente, dotata di giocatori capaci di cambiare la dinamica di una partita. In trasferta hanno reso al massimo, perciò la sfida si prospetta impegnativa. Per mettere in crisi gli avversari sarà cruciale muoversi con precisione, gestire al meglio le seconde palle e riconquistare il possesso in avanti per mettere pressione ai difensori avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Milan, Landucci nel pre gara: «Il Milan ha il dovere di vincere ogni partita. Abbiamo 54 punti e con questi punti…»Marco Landucci ha spiegato che il Milan deve vincere ogni partita per mantenere le speranze di qualificarsi in Champions.

Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

Torino-Milan, Landucci: Fiducia in Nkunku, siamo sicuri farà una bellissima partitaMarco Landucci, vice-allenatore del Milan, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Torino. Ecco le sue parole: Manca il nostro capo, meglio che ci sia. Sono più contento quando c'è ... tuttomercatoweb.com

