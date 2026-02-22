Landucci critica il Milan | Troppi alibi sul VAR il problema è la nostra difficoltà in campo

Marco Landucci critica il Milan, lamentando che la squadra si appoggia troppo agli alibi legati al VAR. Secondo lui, il problema principale resta la difficoltà di esprimersi bene in campo, non le decisioni arbitrali. Durante il match con il Parma, Landucci ha osservato come i rossoneri abbiano mostrato molte lacune tecniche e tattiche, senza riuscire a imporre il proprio ritmo. La partita ha evidenziato le fragilità che il tecnico ha sottolineato anche a fine gara.

Nel confronto tra Milan e Parma, Marco Landucci ha espresso la propria lettura post partita attraverso DAZN, offrendo una sintesi dell’andamento della serata e delle implicazioni tattiche. Il gol subito da Troilo è emerso come momento decisivo, attorno al quale sono stati individuati elementi su cui la squadra dovrà reagire rapidamente. La squadra milanista ha cercato di imporre il ritmo della partita, sviluppando il possesso e la manovra, ma la fase difensiva del Parma ha reso difficile creare opportunità concrete. Nonostante una buona gestione del possesso, è mancata la finalizzazione, e la serata ha richiesto una riflessione sul da farsi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

