Lancia un mattone spacca il locale e si porta via superalcolici | arrestato

Un uomo ha lanciato un mattone contro il ristorante Gustoclick, danneggiando la porta e rubando alcune bottiglie di superalcolici. La sua azione si è verificata nella notte di sabato in via dell'Elettricità a Marghera. Dopo aver causato il danno, è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva. La scena ha attirato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato le autorità. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo.

Ha spaccato con un mattone la porta del ristorante Gustoclick, nella notte di sabato, in via dell'Elettricità a Marghera. Poi ha portato via bottiglie di superalcolici costosi per 250 euro. Un afgano di 21 anni, con precedenti, con quelle bottiglie in mano però non ha fatto però molta strada: un testimone aveva visto l'intrusione e la spaccata e ha avvertito il 113. La volante della questura ha rintracciato il responsabile, non è servita l'auto di servizio: i poliziotti gli sono corsi dietro e lo hanno afferrato a piedi poco distante da via dell'Elettricità. All’esito dei controlli il 21enne è stato trovato in possesso di varie bottiglie di superalcolici: quelle del locale spaccato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Si lancia con l'auto contro il "rivale" e altre quattro persone, arrestatoNella notte del 30 novembre a Sesto Fiorentino, un'auto si è scagliata contro un gruppo di persone fuori dal

Spaccata a Corcagnano, sfondano la porta d'ingresso con un mattone e rubano la cassaNella frazione di Corcagnano, alcuni ladri hanno sfondato la porta d’ingresso di un negozio usando un mattone e sono riusciti a rubare la cassa.

Spaccata a Corcagnano, sfondano la porta d'ingresso con un mattone e rubano la cassaNelle ultime ore anche la frazione di Corcagnano - si legge in una nota del Team Vannacci Maria Luigia di Parma - è stata colpita dall'ennesimo episodio di vandalismo e microcriminalità. La porta d'i ...

