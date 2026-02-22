L’addio al ghiacciaio in trentatré grandi scatti

Il ghiacciaio dell’Adamello si sta sciogliendo rapidamente a causa del riscaldamento globale. Un fotografo ha catturato trentatré immagini che mostrano il progressivo ritiro del ghiaccio, evidenziando la perdita di massa nel corso di diversi mesi. Le foto rivelano crepacci e superfici sempre più sottili, rendendo evidente quanto il cambiamento sia accelerato. Questi scatti testimoniano un fenomeno visibile e concreto, che coinvolge l’intera regione alpina.

Un potente racconto visivo che testimonia l’urgenza della sfida ambientale, nonché un toccante ritratto che mostra il ghiacciaio dell’Adamello nei suoi ultimi giorni. È stata inaugurata al MuSa di Salò “The last days“, mostra di trentatré scatti fotografici frutto della visione artistica e al contempo documentale di Michele Gusmeri, che immortalano il drammatico arretramento e la bellezza effimera del ghiacciao. Voluta e promossa dal Cai, sezione di Brescia, la mostra è visitabile fino al 12 aprile. L’idea di fotografare il ghiacciaio con la tecnica del grande formato analogico è sfidante e, nell’era dei social, quasi provocatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I testimoni silenziosi della scomparsa di un ghiacciaio
Sul Cedec, in Lombardia, il tempo si misura in gradi che aumentano. La domanda ricorrente tra gli scienziati è: quante specie stiamo perdendo e cosa significa per le Alpi e per le persone?

