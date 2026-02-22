La voce di Santa Giulia racconta le partite di hockey su ghiaccio con passione e rispetto. Ogni evento viene trasmesso dal suo microfono, compresa la finale tra Stati Uniti e Canada di oggi pomeriggio. La diffusione delle partite attira molti tifosi che seguono attivamente le emozioni del match. La sua voce diventa il filo conduttore di ogni incontro, creando un legame diretto tra giocatori e pubblico presente. La serata si preannuncia intensa e ricca di adrenalina.

È la voce ufficiale delle partite di hockey su ghiaccio maschiole all’Arena di Santa Giulia, compresa la finalissima Stati Uniti-Canada di oggi pomeriggio. Si chiama Alan Roach, è statunitense ed è tra gli speaker più riconoscibili a livello internazionale. "È un onore straordinario – racconta Roach –. Le Olimpiadi rappresentano l’apice assoluto dello sport: emozione, orgoglio, senso di connessione globale". Per lui, entrare nell’arena non è mai solo un incarico professionale. "La voce dello speaker diventa parte della colonna sonora di un momento che può definire la carriera di un atleta o restare per sempre nella memoria di un tifoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Arena Santa Giulia, 30mila persone per 7 partite: i numeri dell'inaugurazione con le Hockey FinalsL'Arena Santa Giulia ha inaugurato le sue strutture con un weekend dedicato all'hockey, ospitando sette partite e attirando complessivamente 30.

La squadra non c'è più, i tifosi sì: 2.500 persone all'Arena Santa Giulia con le bandiere dell'Hockey MilanoDurante l'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia, nel weekend dedicato alle finali di Coppa Italia e al campionato di hockey maschile, circa 2.

