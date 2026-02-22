La vita dell’allenatore | deve essere teatrale gli importa vincere ma conta sempre meno dei giocatori

Il Marsiglia ha subito una pesante sconfitta contro il Brest, a causa di una gestione che sembra perdere importanza rispetto alle prestazioni dei giocatori. L’allenatore, noto per il suo stile teatrale, punta spesso sulla propria presenza in campo, ma i risultati evidenziano come il vero valore si trovi nelle azioni sul terreno di gioco. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione, anche dopo il cambio di guida tecnica. La stagione si rivela complessa per il club francese.

L’analisi de L’Equipe un po’ generica un po’ specifica sul ruolo degli allenatori in Francia. Il Marsiglia ha perso malamente contro il Brest nonostante il cambio di allenatore e la rescissione consensuale da uno come De Zerbi, rinomato e ambizioso. Beye poteva fare poco, è stato chiamato con poco preavviso e ha preparato la partita con pochi allenamenti. Lo stesso ha fatto Haise a Rennes. In queste situazioni, l’allenatore non conta niente e (forse in generale) l’andamento di una partita dipende dai calciatori. Che ruolo strano, l’allenatore: deve essere teatrale, gli importa vincere ma conta comunque meno dei giocatori (Equipe). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È alla prima stagione da capo-allenatore nella sua vita, a 53 anni. E alla sua prima stagione da capo-allenatore ha portato un comune di appena 26 mila abitanti, Tortona, a disputare una finale. Ha battuto la Virtus in semifinale. Ha tenuto Carsen Edwards a s x.com

