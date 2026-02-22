la tragedia senza fine di domenico donate per i funerali ma sono solo sciacalli truffatori

Domenico ha perso la vita a causa di un errore nel trapianto di cuore. La famiglia aveva chiesto aiuto per coprire le spese delle esequie, ma alcuni sconosciuti hanno tentato di approfittarsene con truffe online. Le richieste di donazioni sono state manipolate da persone senza scrupoli, che hanno approfittato della sofferenza dei genitori. La comunità si raccoglie intorno al dolore della famiglia e cerca di fermare queste truffe.

Tragedia senza fine quella del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo morto a causa di un trapianto al cuore sbagliato. Sul web infatti c'è chi ha sfruttato la vicenda, fortemente sentita a livello nazionale, per fare soldi e truffare chi ha preso a cuore la vicenda. Ancora una volta i social media si sono rivelati un boomerang e a far luce sulla vicenda è stata la stessa famiglia di Domenico che, indignata, ha diffidato tutti dal credere a raccolte fondi e richieste di denaro. Ma cosa è successo? Come ricostruito da Open, alcuni utenti, ancora da identificare, avrebbero rubato e usato le foto del piccolo e di sua madre per creare profili social falsi su Tik Tok e chiedere denaro agli utenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gli sciacalli su Domenico e la famiglia: la truffa. Chiesti soldi per funerali e assistenza legale. Scattano le denunce dell’avvocatoGli sciacalli sfruttano il dolore della famiglia Mercolino, chiedendo soldi per funerali e assistenza legale.

Dopo il dolore della morte, la speranza della fondazione nel nome di Domenico, ma sul web si scatenano gli sciacalliLa morte di Domenico, un bambino di Napoli, ha suscitato scalpore dopo che alcune persone hanno sfruttato la sua vicenda per scopi personali.

Domenico, il Monaldi è sotto shock: “Ma la tragedia non può compromettere tutto” x.com

Il Sole 24 ORE. Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/morte-domenico-si-aggrava-posizione-indagati-mamma-ora-giustizia-AIARK8YB #tragedia #Domenico #Napoli