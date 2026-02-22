La tragedia di Fabio escursionista di 36 anni trovato morto a Pennabilli | fatale una caduta nel fosso Canaiolo

Fabio Galli, escursionista di 36 anni, è morto a causa di una caduta nel fosso Canaiolo, dopo aver perso l’equilibrio durante un'escursione tra Pennabilli e Carpegna. La sua scomparsa si è scoperta quando non ha più risposto alle chiamate e ha inviato un ultimo messaggio intorno a mezzogiorno di ieri. Le squadre di soccorso hanno trovato il suo corpo nel fosso poco prima dell’alba. La sua passione per le escursioni si è conclusa tragicamente in quella zona remota.

Rimini, 22 febbraio 2026 - Non si avevano più sue notizie da diverse ore, dalle 12 circa di ieri quando un riminese di 36 anni, Fabio Galli, avrebbe inviato un ultimo messaggio mentre si trovava sui monti tra Pennabilli e Carpegna in zona fosso Canaiolo, lì dove nella notte alle 2.30 è stato individuato senza vita dopo un tragico incidente. Michele, morto a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Salva la 17enne che era con lui Escursione finita in tragedia. È questa infatti la prima ricostruzione di una escursione finita in tragedia per il 36enne appassionato di trekking che ieri mattina in autonomia e da solo aveva raggiunto Pennabilli da Rimini per intraprendere una camminata sull'Appenino.