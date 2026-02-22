La tassa Trump | i dazi hanno colpito imprese e famiglie Usa

I dazi imposti durante l’amministrazione Trump hanno gravato principalmente su imprese e consumatori statunitensi. La causa risiede nelle tariffe aggiuntive che hanno aumentato i costi di importazione, spingendo le aziende a rivedere i prezzi e le scorte. Secondo fonti economiche, molte famiglie hanno dovuto pagare di più per prodotti di largo consumo. La situazione si riflette in un aumento delle spese quotidiane per molti cittadini americani.

I dazi di Trump sono stati pagati soprattutto dai consumatori e dalle imprese negli Stati Uniti. Lo ha sostenuto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta al 32° congresso Assiom Forex di Venezia dove ieri ha spiegato il fallimento di uno dei pilastri della narrativa trumpiana: l’idea che le barriere doganali siano un costo per gli altri paesi. I dazi sono invece un «onere» che ha gravato quasi interamente sul suo mercato interno. L’illusione di far pagare il conto agli esportatori stranieri si è infranta contro l’evidenza dei flussi finanziari e dei prezzi al consumo. Gli operatori esteri hanno assorbito appena il 10% del costo delle tariffe, mentre il restante 90% è stato pagato da imprese e famiglie americane. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Dazi Usa: Trump, arrabbiato, rincara la tassa globale dal 10 al 15%

Tassa sui pacchi, sui dazi l'Ue imita Trump ma a pagare sono le famiglie

TRUMP: Dazi del 10% ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia

