Rossella Casini ha perso la vita nel 1981 a Palmi, quando la ‘ndrangheta ha sparato contro di lei. La ragazza aveva tentato di allontanare il fidanzato dalla famiglia, coinvolta in una faida tra due cosche locali. La sua ultima telefonata, fatta poco prima dell’omicidio, ha rivelato dettagli sconvolgenti sulla tensione tra le fazioni. Dopo anni di silenzio, sono emersi nuovi elementi che chiariscono le motivazioni dietro il suo tragico destino.

La storia di Rossella Casini, uccisa dalla ‘ndrangheta il 22 febbraio 1981 a Palmi. La ragazza cercò di allontanare il fidanzato dalla sua famiglia, coinvolta nella faida fra le cosche dei Gallico-Frisina e dei Condello-Porpiglia. Il cugino: "Era una persona solare, aveva tanta voglia di vivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Venerdì 23 gennaio 2026 abbiamo avuto l’onore di ospitare Roberto Saviano con il suo recital L’amore mio non muore. Un viaggio intenso attraverso la storia di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina vittima della ‘ndrangheta, raccontata con forza, p - facebook.com facebook