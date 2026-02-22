La storia di Klaebo che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi

Klaebo ha conquistato sei medaglie d’oro alle Olimpiadi, ma non riceve premi in denaro. La causa di questa scelta risiede nella filosofia norvegese, che investe risorse pubbliche nello sviluppo degli atleti invece di assegnare premi monetari. In Norvegia, i fondi vengono destinati a strutture e programmi di allenamento, lasciando agli atleti il merito delle vittorie. La differenza con altri paesi si riflette in questa strategia di supporto.

La Norvegia adotta una filosofia differente rispetto ad altre nazioni come l'Italia. In buona sostanza, si collocano capitali nel sistema che produce campioni. E i campioni, poi, si prendono il mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quanto guadagnerà Jutta Leerdam grazie alle Olimpiadi invernali: “Fino a 15 milioni di euro l’anno”Jutta Leerdam potrebbe ricevere fino a 15 milioni di euro all’anno grazie alle sue prestazioni alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Sci di fondo, semifinali fatali agli azzurri nella sprint tc di Tesero. Klaebo vince l’oro alle OlimpiadiDurante le semifinali della sprint in tecnica classica a Tesero, gli azzurri non sono riusciti a passare la fase decisiva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Storia dell’atleta più vincente delle Olimpiadi invernali; Klaebo vince la gara più dura e fa la storia: gli highlights della 50 km a tecnica classica - Cross-Country Skiing video; Chi è Johannes Høsflot Klaebo, l'atleta che ha vinto più ori nella storia delle Olimpiadi invernali; Klaebo, i segreti della leggenda delle Olimpiadi: sei ori solo a Milano Cortina. Un'impresa che vale un Grande Slam nel tennis.

Olimpiadi 50 km di fondo, Klæbo conquista il sesto oro ed entra nella storiaIl norvegese Johannes Høsflot Klæbo domina la 50km a tecnica classica ed entra nella storia conquistando così il suo sesto oro alle Olimpiadi Milano Cortina. Klæbo è il primo atleta in assoluto capace ... rainews.it

Johannes Klaebo ha vinto la sesta medaglia d’oro in sei gare alle Olimpiadi di Milano CortinaKlaebo ha vinto la 50 km di fondo di sabato 21 febbraio attaccando nell’ultima salita dell’ultimo giro, dopo che nella seconda metà di gara era rimasto nel terzetto di testa insieme con i connazionali ... ilpost.it

“Ho fatto qualcosa di impensabile”: il cannibale Klaebo vince anche la 50 km. Sesto oro in sei gare: è storia x.com

La gara a tecnica classica è la più dura. Dalle 11 in pista l’azzurro Federico Pellegrino per chiudere la sua straordinaria carriera e l'asso norvegese Johannes Klaebo per fare (ancora di più) la storia - facebook.com facebook