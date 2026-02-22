La storia di Hiroo Onoda e l’ultimo giapponese che vive in noi tra paure e credenze

Hiroo Onoda ha mantenuto la sua vita nascosta per decenni, convinto di dover continuare la guerra dopo la resa del Giappone. La causa di questa lunga permanenza è stata la sua ferma convinzione di dover combattere ancora, anche dopo la fine del conflitto. La sua storia rivela come le credenze radicate possano influenzare comportamenti prolungati nel tempo. La sua esperienza si intreccia con le tensioni tra realtà e convinzioni profonde, lasciando molti interrogativi aperti.

Hiroo Onoda non è un nome noto a tutti, eppure appartiene a un personaggio storico rilevante la cui vicenda, quella sì piuttosto conosciuta, offre spunti psicologici di notevole interesse. Nel 1944, ancora in piena Seconda Guerra Mondiale, il soldato giapponese Onoda si trovava sull’isola filippina di Lubang, dove doveva, insieme ad altri, ostacolare l’avanzata nemica. Aveva ricevuto dal suo superiore, come tutti, l’ordine di non smettere di combattere e di non togliersi la vita, come facevano i Giapponesi quando vedevano che non c’era più niente da fare. Dopo un attacco devastante, la maggior parte dei soldati giapponesi fu annientata, e solo 4 soldati sopravvissero nascondendosi nelle montagne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Hiroo Onoda fu un soldato giapponese che trascorse 29 anni nascosto nella giungla dell’isola filippina di Lubang, senza sapere che la Seconda guerra mondiale era terminata. Formato in intelligence e tattiche di guerriglia, aveva ricevuto l’ordine di non arren - facebook.com facebook