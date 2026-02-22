La scelta è fatta la Juventus dice addio a Di Gregorio | due piste per la porta | CM

Michele Di Gregorio lascia la Juventus perché le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. La società ha deciso di cercare un nuovo portiere e sta valutando due possibili acquisti. Il portiere ha avuto poche occasioni di confermarsi come titolare e la decisione di cambiare rinforza il progetto di rinnovamento della squadra. La trattativa per il suo sostituto è in fase avanzata.

Il rendimento di Michele Di Gregorio con la Juventus in questa stagione non è stato soddisfacente e il portiere bianconero potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato. Futuro Di Gregorio, addio in vista alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Il classe 1997, alla sua seconda stagione con la maglia della Juventus, potrebbe dire addio alla fine del campionato in corso con la società che è alla ricerca di un sostituto per il prossimo campionato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le piste più calde per la porta della Juventus sono quelle che portano a Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Guglielmo Vicario del Tottenham. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

