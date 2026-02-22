la scaramanzia non aiuta gli scrittori

Le credenze superstiziose influenzano molti scrittori, che adottano rituali come contare i passi o portare un amuleto prima di iniziare a scrivere. Questa abitudine nasce dalla paura di fallire o di incontrare sfortuna, creando un rituale personale per sentirsi più sicuri. Tuttavia, studi recenti dimostrano che queste pratiche non migliorano le prestazioni. Nonostante ciò, molti continuano a seguire queste tradizioni come un gesto di conforto prima di affrontare un nuovo progetto.

Ognuno di noi, gli scrittori in particolare, ha le proprie scaramanzie: chi conta i passi, chi porta con sé un amuleto, chi ripete le stesse azioni quando scrive una nuova opera. Io voglio invece raccontarvi di come abbandonai le mie. Era il 1997, stava per uscire il mio primo romanzo per Longanesi, Le Pietre della Luna. Il mio editore, Mario Spagnol, mi invitò a celebrare la pubblicazione di un nuovo lavoro di Wilbur Smith, ospite in Italia per l’occasione. Mi pareva un sogno. Io a cena con uno dei miei autori preferiti! Trascorsi la serata chiacchierando piacevolmente con l’autore sudafricano e, verso la fine, gli chiesi di dedicarmi due copie di suoi lavori che avevo portato con me, rammaricandomi perché non ero riuscito a portarli tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Niscemi, gli scrittori si mobilitano per salvare la bibliotecaScrittori, giornalisti e librai si sono uniti per salvare la biblioteca privata ‘Angelo Marsiano’ di Niscemi.

Premio letterario “Futura–Raccontare la Lombardia“ . Aperte le candidature per gli scrittori esordientiSono aperte le candidature per il Premio letterario “Futura – Raccontare la Lombardia”, rivolto agli scrittori esordienti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan, Allegri: la scaramanzia non funziona più, cosa ha urlato ai suoi giocatori.

- " `" La fortuna aiuta gli audaci. Vertigo ci ha conquistato con "ORA O MAI PIÙ" e ora l'avventura continua a ! #faremusika - facebook.com facebook