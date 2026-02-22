La Samb non riesce a invertire la rotta A Ravenna arriva un’altra sconfitta

La squadra di Sambenedettese ha subito un’altra sconfitta a Ravenna, a causa di una prestazione incolore e di errori difensivi. La formazione ha faticato a trovare fluidità offensiva e ha concesso occasioni pericolose agli avversari. Nonostante alcuni cambi nel secondo tempo, la squadra non è riuscita a invertire il ritmo della partita. La sconfitta si aggiunge a una serie negativa, lasciando i tifosi in attesa di segnali di ripresa.

SAMBENEDETTESE 0 (3-4-1-2): Poluzzi 6,5; Solini 7, Esposito 6, Bianconi 6; Corsinelli 6 (26’ st Donati 6), Lonardi 6, Rossetti 6, Rrapaj; Tenkorang 6 (43’ st Mandorlini sv); Italeng 6 (26’ st Spini 6), Fischnaller 6 (43’ st Calandrini sv). A disp. Stagni, Morigi, Scaringi, Sermenghi, Da Pozzo. All. Mandorlini 6 SAMB (4-2-3-1): Cultraro 5,5; Zini 6, Dalmazzi 6, Lepri 6, Piccoli 6 (45’ st Tosi); Candellori 6 (45’ st Alfieri sv), Tourè 6; Konate 5 (13’ st Marranzino 6), Stoppa 5,5, Parigini 6; Eusepi 5 (13’ st Martins 5). A disp. Orsini, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Bongelli, Zoboletti, Pezzola, Alfieri, Chiatante, Lonardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Volley Modena non riesce ad invertire la rotta, con la Futura Giovani Busto Arsizio finisce 1-3Il Volley Modena conclude la regular season di Serie A2 girone B con una sconfitta casalinga per 3-1 contro Futura Giovani Busto Arsizio.

Pronostico Monaco-Rennes: invertire la rottaQuesta sera, a Monaco, le due squadre scendono in campo per la ventesima giornata di Ligue 1.

