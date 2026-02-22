La roggia di Palma | sua storia percorso e sorprese

La roggia di Palma ha attirato l’attenzione durante una conferenza-passeggiata dedicata alla storia delle rogge di Udine. L’evento ha illustrato il percorso della roggia e le sue sorprese nascoste, coinvolgendo i partecipanti in un viaggio tra antichi corsi d'acqua e scorci sconosciuti. La presentazione ha evidenziato come questa struttura abbia influenzato il paesaggio urbano nel corso dei secoli. La passeggiata si conclude con l’osservazione di alcuni punti ancora poco esplorati lungo il suo tracciato.

Per la serie: "Appuntamenti con l'autore", conferenza-passeggiata (sul libro Udine: le rogge nel cuore) con breve introduzione sulla storia e percorsi delle rogge e in particolare sulla roggia di Palma. Poi la scoperta di una parte del suo percorso, con incrocio col Canale Ledra. Durata 1h e 30'. Inizio 15:30 - fine 17:00 Per info e prenotazioni scrivere a [email protected] o wtsp 338 9219493 Per l'organizzazione, un consiglio su parcheggio: forse meglio parcheggiare zona via Marsala e prendere il bus 7 in via Marsala e andare a piazza Patriarcato (o anche p.

Trovata morta nella roggia di Palma l'anziana scomparsaPAVIA DI UDINE È stata trovata morta nel canale della roggia di Palma, nella frazione di Risano di Pavia di Udine, Elisea Angeli, la donna di 66 anni originaria di Tarcento e residente a Cargnacco. ilgazzettino.it

