La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli | in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro

La Regione ha deciso di investire 28 milioni di euro per sostenere i giovani imprenditori agricoli, a causa della difficoltà di accesso ai finanziamenti e della scarsità di supporto dedicato. Questa somma mira a facilitare l’avvio di nuove imprese e a favorire il ricambio generazionale nel settore. Un’attenzione particolare viene rivolta alla creazione di opportunità concrete per chi vuole intraprendere nel campo dell’agricoltura. La misura si rivolge principalmente a chi desidera innovare e crescere.

Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. Le risorse rientrano nella programmazione regionale dello Sviluppo rurale 2023-2027 Più risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale. La Regione Emilia-Romagna mette in campo altri 28 milioni di euro con un nuovo bando, in uscita nelle prossime settimane, per promuovere l’insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40 e a consolidare il percorso di rinnovamento del settore. L’obiettivo è accompagnare l’ingresso di nuove competenze, stimolare lo sviluppo imprenditoriale e rafforzare la capacità del sistema produttivo regionale di innovare, crescere e affrontare le sfide economiche e ambientali dei prossimi anni, valorizzando al tempo stesso il ruolo strategico delle nuove generazioni per il futuro dell’agricoltura emiliano-romagnola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

