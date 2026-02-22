La realtà è che il cellulare inteso come smartphone è un carcere senza sbarre e noi ci siamo dentro

Il crescente utilizzo degli smartphone ha portato molte persone a sentirsi intrappolate, a causa della dipendenza che sviluppano. Questa dipendenza si manifesta attraverso un uso compulsivo e continuo del telefono, che invade il tempo dedicato ad altre attività. Sempre più individui trascorrono ore davanti allo schermo, rinunciando a momenti di pausa reale. La situazione si aggrava con la connessione costante ai social media e alle notifiche. La domanda resta: come possiamo uscire da questa dipendenza digitale?

S iamo tutti tossicodipendenti. Non di alcool, fumo o droghe varie, ma di qualcosa all’apparenza innocua. Non c’è bisogno di cercare uno spacciatore per accaparrarsi una dose, né ci sono avvertenze con foto di terribili malattie sulla confezione. Eppure, è un’arma letale in grado di impossessarsi delle nostre vite. Sì, parlo del telefonino. Il 7 marzo è la Giornata Mondiale della Disconnessione. Ma gli italiani restano iperconnessi X Leggi anche › Iper connessione: gli anziani usano lo smartphone più dei nipoti Mentre scrivo lo tengo accanto a me, potrebbe arrivarmi un avviso che, anche se non è urgente, è sempre meglio controllare, o una notifica annunciata da quegli squilletti familiari che punteggiano la mia vita al pari di una colonna sonora di sottofondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

"Noi ci sentiamo migliori e immuni. Ma siamo bulli con gli smartphone"Ieri mattina al Collegio Ghislieri, studenti e professoresse hanno affrontato il tema del bullismo e dell’uso degli smartphone.

Guardarsi dentro non è facile ma è necessario, per trovare il nostro sentire più autentico, capire chi siamo e cosa vogliamo. Niente paura, in questo viaggio non siamo soli. Ci accompagnano i pianeti che ci sfidano a lasciare l’apparenza e a reinventarciEsplorare il proprio mondo interiore può risultare complesso, ma rappresenta un passo fondamentale per conoscere sé stessi e le proprie aspirazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'AI ha rotto la realtà. E ora?; Sent through assumed bodies: una mostra che tramite la dissoluzione dell’immagine interpreta la virtualizzazione della nostra realtà; Deodoranti, antitraspiranti e tumore: falsi miti o realtà?; Sciascia e Todo modo: la verità è uno spettro che nessuno vuole vedere -.

NOIRE, la realtà aumentata che fa rivivere la ribellione contro la segregazioneAl Polo del ’900 di Torino l’installazione immersiva racconta la storia dimenticata di Claudette Colvin, la ragazza che sfidò la segregazione prima di Rosa ... huffingtonpost.it

La verità è che la Famiglia Reale sapeva tutto di Andrea da 25 anni, Re Carlo ha imposto il silenzio per cercare di ammazzare la storia. Altro che collaborazione, è tutta ...Un narcisista totale, ostinato e del tutto privo di rimorsi, convinto di essere stato trattato ingiustamente e persino persuaso che l'opinione pubblica ... ilfattoquotidiano.it

Buongiorno, non so se gli amministratori pubblicheranno questo post , in realtà un'amara considerazione...leggo di gente corretta e onestà ( pochi) che trova cellulari e li consegna...circa due settimane fa è stato smarrito / rubato un cellulare ( di uns persona a - facebook.com facebook