La Primavera è un treno Quarto successo di fila

La vittoria della Reggiana contro l'Udinese deriva dalla forza offensiva della squadra, che ha segnato tre gol, e dalla buona organizzazione difensiva. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2, segnando il quarto successo consecutivo per i padroni di casa. I gol sono arrivati grazie a una serie di azioni rapide e precise, che hanno messo in difficoltà gli avversari. La squadra mostra fiducia e determinazione in vista delle prossime partite.

© Sport.quotidiano.net - La Primavera è un treno. Quarto successo di fila

REGGIANA 3 UDINESE 2 REGGIANA: Fajt, Ferretti, Ezinwa, Mirri, Marcon, Visentin, Ledain (36’ st Miceli), Conté (36’ st Ciobanu), Maisterra (dal 41’ st Sosna), Banse (36’ st Turchi); Cavaliere (38’ st Diletto). A disp. Cacciamani, Silipo, Carpi, Alizoni, Gilli, Pirruccio, Condé. All. Costa. UDINESE: Ramljak, Mossolin, Del Pino, Zaramella, Romanin (34’ st Fanin), Ramku, Camara A., Dal Vì (26’ st Bottacin), Popov (34’ st Favoni), Visintini (34’ st Camara B.), Vinciati (9’ st Carrillo). A disp. Pirrò, Busolini, Di Franco, Germinario. All. Gutierrez. Arbitro: Branzoni di Pavia. Reti: 3’ rig. Vinciati (U), 27’ rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Inarrestabili. Solierese, quarto successo di fila. Magia Boschetti, Baiso si arrende Palermo C5 festeggia il quarto successo di fila con un netto 12-9 sul Giudecca, confermando la crescita in corsa.Il Palermo C5 vince ancora e conquista il quarto successo consecutivo. Comme un Juif en France Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Primavera è il film con Tecla Insolia che orchestra la disobbedienza; La primavera è più bella quando sboccia in ritardo; A Milano ci sarà un assaggio di primavera (e durerà qualche giorno); Via il cappotto: 5 giacche must-have per riaccogliere la primavera con stile. Primavera alle porte: 5 superfood per ritrovare energia e preparare il corpo al cambio di stagioneScopri 5 preziosi superfood per affrontare con energia l'arrivo della primavera e il contributo scientifico di un esperto. corrierenazionale.it Trekking nelle isole, la primavera è la stagione migliore per esplorarle a piediCaprera, Marettimo, Ustica, Pantelleria e la Grande Traversata Elbana: alla scoperta dei percorsi escursionistici più suggestivi delle isole italiane ... siviaggia.it ITINERARI DIDATTICI IN TRENO alla scoperta della Calabria Straordinaria https://www.railtour.it/scuolaferrovia/ Anche questa primavera ritornano gli eventi del progetto SCUOLA FERROVIA I vantaggi del PROGETTO SCUOLA FERROVIA: Prezzi - facebook.com facebook Viaggio di #primavera in trenoL'anno più bello agli occhi dei ferrovieri: tu corri alla riunione, io ti guido alla sicurezza x.com