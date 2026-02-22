la picchiava per pochi euro percossa quando era incinta condannato il marito violento

Il marito violento ha picchiato la moglie per pochi euro e l’ha colpita anche mentre era incinta, causando gravi ferite. La coppia conviveva da anni in un ambiente teso, con ripetuti episodi di violenza che hanno segnato la vita della donna e della loro bambina. La situazione si è aggravata nel tempo, portando alla condanna del marito. La vicenda ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno segnalato le ripetute urla e i segni visibili sulle vittime.

Una convivenza difficile durante la quale, per cinque anni, una moglie avrebbe subito violenze fisiche e verbali anche davanti alla figlia di pochi anni. Il marito l’avrebbe picchiata perfino per 5 euro che gli servivano per comprare le sigarette. I problemi sarebbero iniziati con la gravidanza della donna e proseguiti anche dopo la nascita della bambina. Solo a metà giugno del 2024 la vittima, 40 anni, di origine straniera, ha denunciato e il coniuge è finito a processo per maltrattamenti in famiglia aggravati. Imputato un 57enne anconetano che il collegio penale ha condannato mercoledì pomeriggio ad una pena di tre anni e due mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

