La Pallamano Trieste trionfa a Bressanone 33 - 36 | la cura Lisica funziona

La vittoria della Pallamano Trieste a Bressanone, con il punteggio di 33-36, deriva dall'inizio positivo di Boris Lisica come allenatore. La squadra ha mostrato una prestazione più compatta e decisa, rispondendo con energia alle sfide della partita. La scelta di Lisica di rafforzare la difesa ha portato a risultati immediati sul campo. I giocatori hanno dimostrato determinazione, ottenendo un risultato importante per il campionato.

Dopo l'esordio del nuovo allenatore la squadra ha interrotto il digiuno di vittorie con una vittoria contro il Bressanone (33-36) L'esordio di Boris Lisica sembra aver dato il giusto impulso alla Pallamano Trieste 1970, che ieri sera ha interrotto il digiuno di vittorie con una vittoria contro il Bressanone (33-36). Un match di grande equilibrio nella prima parte gara a cui è seguito l’acuto giusto nel secondo tempo da parte dei giuliani, sia in attacco che in difesa. Hubert e Ceccardi segnano le prime reti della partita per le rispettive squadre, Bendjilali in pivot fa 1-2 al 2’ per Trieste che va poi sul +2 col successivo gol di Esparon (1-3 al 3’), con Garcia a dover accomodarsi in panchina per qualche minuto per un piccolo infortunio alla caviglia, lasciando posto a Postogna che subito disinnesca qualche tiro altoatesino. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Boris Lisica è il nuovo allenatore della Pallamano TriesteBoris Lisica ha preso il comando della Pallamano Trieste 1970 dopo che la società ha deciso di cambiare allenatore a causa dei risultati deludenti nelle ultime partite.

Pallamano Trieste: Boris Lisica, ex giocatore, nuovo allenatore per un rilancio immediato.Boris Lisica, ex giocatore di pallamano, diventa l’allenatore della Pallamano Trieste dopo l’esonero di Andrea Carpanese, con l’obiettivo di riportare il team ai vertici.

