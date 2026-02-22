La neolaureata alla Bocconi e il dono per i feriti di Crans-Montana | Ecco i miei 35 centimetri di capelli sperando di regalare loro un sorriso

Una neolaureata alla Bocconi ha deciso di donare i suoi 35 centimetri di capelli ai feriti di Crans-Montana, perché vuole portare un sorriso a chi ha subito gravi traumi. La ragazza ha spiegato di aver scelto questa azione dopo aver visto le immagini delle vittime, sentendo il bisogno di aiutare concretamente. La sua iniziativa ha già attirato l’attenzione sui social, dove molti apprezzano il gesto di solidarietà. La sua scelta dimostra come un semplice gesto possa fare la differenza.

"Ci sono tragedie che restano lontane. E poi ce ne sono altre che, all'improvviso, ti entrano nella vita e non ti lasciano più. Sono rimasta profondamente colpita dalla strage di Crans-Montana e ancora di più quando ho conosciuto i nomi delle vittime italiane, in particolare quello di Chiara Costanzo". Per Allegra Figini, laureata da due mesi in Finanza all'università Bocconi, quel nome non era solo una notizia: "La sua storia mi ha toccata molto perché frequentava quello che era stato anche il mio liceo. Camminava negli stessi corridoi, viveva quegli stessi spazi che per me sono stati quotidianità.

