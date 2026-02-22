La mia nuova casa a Ginevra dove puoi vivere da straniero ma mai fuori posto

Luca Ferraiuolo ha aperto una nuova casa a Ginevra, spinto dalla voglia di vivere all’estero senza rinunciare alle radici italiane. La sua decisione nasce dalla necessità di combinare lavoro e passione per il basket, che coltiva fin da giovane all’Excelsior di Bergamo. Nel suo appartamento, ha scelto di mescolare elementi italiani e svizzeri, creando un ambiente accogliente e pratico. Ora, cerca di adattarsi alla vita internazionale senza perdere il senso di appartenenza.

LA STORIA. Luca Ferraiuolo, laurea in Giurisprudenza a Bergamo e la passione per l'allenamento di basket all'Excelsior. Da più di 10 anni in Svizzera lavora per l'università. Ogni partenza comincia da un gesto minimo: una porta che si chiude, una luce che resta accesa dietro. Per Luca Ferraiuolo, quel gesto è diventato una linea che unisce due vite, due lingue, due modi diversi di intendere la libertà. Nato a Bergamo nel 1990, oggi vive a Ginevra, dove è arrivato alla fine del 2019 dopo anni di studio, lavoro e transiti. Nella città francese della Svizzera ha trovato una nuova misura del tempo.