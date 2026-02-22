La Metrocity dona alla Rose blu la carrozzina da spiaggia ricevuta dalla Lega navale italiana

La Città metropolitana ha ricevuto una carrozzina da spiaggia dalla Lega navale italiana Sud, destinandola alla cooperativa sociale Rose Blu di Villa San Giovanni. La donazione mira a migliorare l’accessibilità alle spiagge per le persone con disabilità. Un rappresentante della Lega navale ha consegnato ufficialmente il mezzo, sottolineando l’impegno per l’inclusione. La cooperativa si prepara ora a distribuire la carrozzina tra i suoi utenti.

Il sindaco facente funzioni Carmelo Versace: "La sinergia tra istituzioni e associazioni rende le comunità più attente ai bisogni delle persone con disabilità" La Città metropolitana ha ricevuto in donazione, dalla Lega navale italiana Sud, una carrozzina da spiaggia per persone con disabilità destinandola, a sua volta, alla cooperativa sociale Rose Blu Villa San Giovanni. Nel corso del suo intervento, Versace ha sottolineato "l'importanza di un gesto che rappresenta un atto concreto di attenzione verso l’accessibilità e il diritto alla fruizione del mare per tutti". "Ogni sentimento di gratitudine - ha aggiunto - è giusto rivolgerlo ai ragazzi e alle ragazze della Lega navale per quanto fatto e per quello che stanno facendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti discussi: Reggio, la Metro City dona alla Coop. ‘Rose blu’ una carrozzina da spiaggia – FOTO; Tragedia a Vibo Valentia: muore in ospedale una donna incinta, deceduto anche il bimbo che portava in grembo.