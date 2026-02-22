La mamma di Domenico | La chiamata alle 4 di notte per dirmi che l’Ecmo stava rallentando Accanto a lui fino alla fine

La mamma di Domenico ha ricevuto una chiamata alle quattro di notte, annunciando che l’Ecmo stava rallentando la sua attività. La donna era accanto a suo figlio fino all’ultimo momento, cercando di confortarlo. La notizia ha causato grande preoccupazione nella famiglia, mentre i medici tentavano di stabilizzare la sua condizione critica. La famiglia aspetta ancora notizie sulle prossime decisioni mediche, sperando in un miglioramento.

Napoli, 22 febbraio 2026 – Signora Patrizia Mercolino, il suo telefono ha squillato alle quattro di notte. “Fuori era ancora buio. Quando il telefono suona a quell’ora, lo sai già. Ho pregato in quei secondi prima di rispondere. Era la chiamata che temevo da giorni, ma avevo chiesto di essere aggiornata anche di notte. Sono corsa al Monaldi”. Cosa le avevano detto? “Che l’Ecmo stava rallentando, che quella macchina che lo sosteneva da quasi due mesi stava perdendo forza. Ho sentito il gelo entrarmi nelle ossa, ho capito che stavamo arrivando al confine. Quando l’Ecmo si è spenta, per Domenico è finita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Addio al piccolo Domenico. La mamma chiamata alle 4, poi l’arresto cardiaco e la morte alle 9.20. Accanto a lui in lacrime genitori e mediciIl piccolo Domenico è morto dopo un arresto cardiaco che si è verificato questa mattina, circa cinque ore dopo che la madre lo aveva chiamato.

La mamma di Domenico in lacrime: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”La mamma di Domenico si è lasciata andare alle lacrime confessando: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”.

