La mamma di Domenico | Adesso voglio giustizia

La madre di Domenico afferma che desidera giustizia dopo aver appreso dei recenti fatti. La causa risiede in un episodio che ha coinvolto suo figlio, causando sofferenza e preoccupazione alla famiglia. Ha aggiunto che è giunto il momento di mettere fine alle ingiustizie e di affrontare le responsabilità. La donna chiede che chi ha commesso l’errore riconosca le proprie colpe di fronte a tutti. La vicenda continua a suscitare attenzione nella comunità locale.

AGI - "Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico. È il momento della verità. Ora, davvero, basta". A parlare è Patrizia, la madre del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli, in un’intervista a Repubblica. "Non attribuirò colpe finché non conoscerò la verità. Ma qualcuno dovrà pagare", ha dichiarato. Prima dell’intervento, ricorda la donna, Domenico "era un bambino pieno di vita, con una voglia immensa di vivere". Oggi il ricordo si trasforma in impegno: la famiglia intende costituire una fondazione "per onorare lui e aiutare altri bambini". 🔗 Leggi su Agi.it

La mamma di Domenico: "Voglio tutta la verità, voglio giustizia, ora basta"La madre di Domenico chiede chiarezza e giustizia dopo aver scoperto che il suo ragazzo è scomparso da due settimane senza spiegazioni.

È morto il piccolo Domenico, la mamma: "È un angelo, ora chiedo giustizia". Medici accusati di omicidioIl decesso di Domenico, un bambino di due anni di Napoli, è stato comunicato dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.

Patrizia, la mamma di Domenico: «Chiedo verità per mio figlio: ora una fondazione in suo nome»

È in attesa di risposte Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. In un'intervista ...

Patrizia Mercolino (Foto LaPresse) Finché non saprò la verità non posso dire chi ha ...

Le dichiarazioni della mamma di Domenico che fanno riflettere. A breve verrà creata una Fondazione a nome di Domenico, al quale, lo ribadiamo a gran voce, tutti dobbiamo chiedere scusa. Il cuore che gli e' stato donato funzionava, poteva essere salvato!

Profondo e sincero dolore per il piccolo Domenico. Ci stringiamo alla mamma e al papà, che hanno lottato accanto a lui in questa assurda e drammatica vicenda. Una prova terribile, affrontata con amore immenso e grande dignità, che ha commosso l'Italia