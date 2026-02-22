La mamma del piccolo Domenico | Ora voglio giustizia hanno tradito la mia fiducia Non posso perdonare

Patrizia Mercolino ha denunciato che il cuore trapiantato al suo bambino era difettoso, causando preoccupazione e rabbia. Secondo lei, molte persone presenti sapevano del problema ma hanno preferito restare in silenzio per paura. La madre chiede ora chiarezza e giustizia, perché si sente tradita da chi avrebbe dovuto tutelare il suo bambino. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che segue attentamente gli sviluppi.

«Quella notte abbiamo dormito insieme, la mattina dopo verso le 9.30 lo saluto prima che vada in sala operatoria. Il cuore arriva da Bolzano alle 14.30, lo so perché non mi sono mai mossa di lì». Dalle prime ricostruzioni, la concatenazione di errori fatali si intreccia al viaggio che il cuore ha fatto per arrivare a Napoli. «Dopo l’operazione mi dicono che c’era un problema, il cuore non batteva. Sul momento mi sono arrabbiata, loro per tranquillizzarmi mi hanno detto che mio figlio sarebbe stato attaccato all’Ecmo e inserito in lista per un nuovo trapianto», aggiunge la signora Patrizia. «Tutti quelli che erano lì sapevano ciò che era successo, ma nessuno ha parlato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

