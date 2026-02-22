La Liguria con le parole nuove Concorso letterario ’Racconti’

Il concorso letterario ‘Racconti’ ha attirato l’attenzione sulla Liguria, innescando un confronto tra immagini stereotipate e storie autentiche. La proposta invita scrittori e lettori a usare parole fresche per descrivere luoghi e emozioni nascosti tra le sue coste e i suoi borghi. La sfida consiste nel catturare l’anima più profonda di una regione che si svela solo a chi la sa ascoltare. Le nuove parole cercano di restituire una Liguria più vera.

Una Liguria che resiste alle cartoline e un’altra che chiede di essere raccontata con parole nuove, capaci di attraversarne le pieghe più intime. È da questa esigenza che nasce ‘Racconti liguri 2026’, il concorso letterario promosso dalla casa editrice indipendente Historica edizioni, da anni impegnata nella valorizzazione della narrativa contemporanea e dei territori attraverso la scrittura. Un’iniziativa che invita autrici e autori a trasformare luoghi, memorie, tensioni e immaginari della regione in materia narrativa viva. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate in Liguria, senza limiti di età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Orizzonti di parole” concorso letterario per racconti breviIl concorso letterario “Orizzonti di parole” si avvicina alla scadenza, dopo aver attirato molte adesioni da scrittori emergenti e appassionati di narrativa.

Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo [AGGIORNATO con Liguria]Sono disponibili online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo richiesto per il concorso docenti PNRR3 della scuola secondaria, aggiornato anche per la Liguria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Turismo, OutBe lancia Wild Expeditions – Liguria 2026 con il patrocinio del Comune di Genova; Autonomia, oggi Cdm decide le pre-intese: ok atteso per la Liguria; La Liguria protagonista con una vetrina a Sanremo. Convegno su Costa Toscana; La Liguria spinge la candidatura di Sarzana a Capitale della Cultura 2028. Eventi in tutta la Regione.

Piogge estreme, fenomeno in crescita. La Liguria tra le regioni più colpiteIn autunno l'aumento si concentra in alcune aree costiere della Liguria, del Mar Ionio e della Sardegna, dove i 2-3 episodi annui tipici del passato sono ora ... ilsecoloxix.it

Sanità, infrastrutture e lavoro le priorità della LiguriaIl presidente della regione, Marco Bucci, intende spingere l’acceleratore sull’alta qualità di vita del territorio, che nei prossimi anni cercherà di creare valore non solamente nei settori del turism ... ilsole24ore.com

Due punti casalinghi per la PGS Auxilium Basket di Coach Pezzi in DR1 contro BVC Sanremo Basket La società matuziana ha diffuso le parole di Emanuele Favari, coach dei Ponentini: #comenonlavetemailetta | #liguriaaspicchi | #NVMNews - facebook.com facebook