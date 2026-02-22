La Liga | il Barcellona ospita il Levante derby Villarreal-Valencia

Il Barcellona affronta il Levante in una partita decisiva per la corsa al primato, dopo aver conquistato tre punti importanti nella sfida precedente. La squadra catalana cerca continuità, mentre il Levante punta a sorprendere in trasferta. Nel frattempo, il derby tra Villarreal e Valencia accende la domenica di calcio, con entrambe le formazioni determinate a migliorare la loro posizione in classifica. La giornata promette emozioni e sorprese per gli appassionati di Liga.

La venticinquesima giornata della Primera Division entra nella sua fase cruciale oggi, domenica 22 febbraio, con un programma che promette di ridefinire gli equilibri sia nella corsa al titolo che nella serrata lotta per l’Europa. Le telecamere del calcio spagnolo si spostano tra la capitale e la costa mediterranea, in un susseguirsi di sfide dove la tradizione e la necessità di punti si fondono in novanta minuti di pura adrenalina tattica. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 22022026 14:00 Getafe – Siviglia Under 2,5 22022026 16:15 Barcellona – Levante Combo 1 + Over 3,5 22022026 18:30 Celta de Vigo – Maiorca 1 22022026 21:00 Villareal – Valencia Goal Il sipario si alza al Coliseum, dove il Getafe ospita il Siviglia in un match che si preannuncia come una vera e propria partita a scacchi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Levante – Villarreal è in pericolo a causa dell’allerta rossa nella provincia di ValenciaA causa dell'allerta rossa nella provincia di Valencia, la partita tra Levante e Villarreal, prevista per questa domenica, è in bilico.

Levante – Villarreal| La Città dei derby e del dramma: analisi, anticipazioni, previsioni e pronosticiIl derby tra Levante e Villarreal si giocherà a Ciutat de Valencia, una partita che potrebbe decidere il destino di entrambe le squadre in questa stagione.

Pronostico Barcellona-Levante: l'orgoglio ferito sarà determinanteBarcellona-Levante è una partita della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Liga 2025-2026: Girona-Barcellona, le probabili formazioniFlick cerca il riscatto al Montilivi dopo il crollo in Copa del Rey. Il Girona riuscirà invece a fermare la corsa scudetto di Flick?

PIANETA SEGUNDA: PABLO HERNÁNDEZ, L'ARCHITETTO DEL CASTELLÓN Da domenica scorsa la Segunda División ha una nuova capolista: il Castellón. E pensare che la squadra valenciana era partita malissimo, e dopo 5 giornate aveva ottenuto s