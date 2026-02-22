La Juventus non ha più identità e non per quella inguardabile maglia Zazzaroni

La perdita di identità della Juventus deriva da una serie di risultati deludenti e da una gestione critica. La squadra fatica a trovare compattezza in campo e i tifosi mostrano insoddisfazione. Le recenti sconfitte hanno alimentato dubbi sul futuro, mentre le scelte tecniche attirano polemiche. La crisi si riflette anche nelle scelte di mercato, che non hanno portato rinforzi convincenti. La situazione resta complessa e preoccupante.

La Juventus si è smarrita. Ne scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport: Che cos’è l’identità di una squadra? La risposta più semplice è: riconoscersi ed essere riconoscibile. Alla trentasettesima uscita stagionale, non ne faccio più una questione di mercato, comunque penalizzante in entrambe le sessioni, ma nuovamente di identità, la cui perdita resta il segno distintivo del dopo-Allegri. La maglia a strisce orizzontali, di per sé inguardabile e distantissima dalla tradizione e dal gusto dei tifosi, c’entra poco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sarri dopo il Cagliari: Qui ha perso la Juve, non è un terreno facile. Il risultato va bene, ma...Si chiude senza reti la sfida tra Cagliari e Lazio, con un pareggio che rispecchia complessivamente quanto visto a livello di gioco nei 97 minuti della Unipol Domus. La squadra di Pisacane è più pront ... tuttosport.com

La Juventus è vuota nell'anima. Così facendo anche Spalletti sarà presto in discussione ma i responsabili sono gli uomini mercatoQuarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Juventus. L'allenatore l’aveva guarita, dandole un’identità e un gioco piacevole. Ma poi tutto è cambiato ... corriere.it

