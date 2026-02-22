La Jomi Salerno torna al successo | Nuoro battuto 31-20

La Jomi Salerno ha vinto contro Nuoro, portando a casa una vittoria di 31-20. La squadra ha dimostrato determinazione fin dalle prime fasi, sfruttando meglio le occasioni in attacco e mantenendo la concentrazione in difesa. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, che ha sostenuto energicamente le padrone di casa. Le salernitane hanno controllato il ritmo e concluso con un risultato convincente. La prossima sfida si avvicina, e la squadra si prepara con entusiasmo.

© Anteprima24.it - La Jomi Salerno torna al successo: Nuoro battuto 31-20

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno ritrova la vittoria tra le mura amiche superando Nuoro con il netto punteggio di 31-20 al termine di una gara che ha visto le salernitane crescere alla distanza. L’avvio di partita è equilibrato, con Nuoro capace di restare in scia grazie soprattutto alle parate di Danielys Herranz. Il portiere cubano si rende protagonista di diversi interventi decisivi, impedendo alle padrone di casa di prendere subito il largo. La squadra guidata da Chirut trova però maggiore concretezza con il passare dei minuti. Dopo il 7-5 al 17’, approfittando delle difficoltà offensive delle ospiti, Salerno piazza un break di 8-3 che indirizza l’incontro, chiudendo la prima frazione avanti 15-8. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Dopo la pausa si torna in campo: la Jomi Salerno sfida NuoroLa Jomi Salerno riprende le partite dopo la pausa, affrontando Nuoro nella diciottesima giornata di Serie A1 femminile. Leggi anche: La Jomi Salerno torna al successo: superato Mestrino 29-18 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pallamano, la Jomi Salerno chiude la regular season ospitando Nuoro: ultimo test prima della Coppa Italia; Pallamano A1. Jomi Salerno, sfida a Nuoro prima della Coppa Italia; La Serie A1 torna col big match in vetta: la 18^ giornata propone Erice – Brixen; Pallamano, fine settimana di pausa per la Jomi Salerno: squadra al lavoro per la sfida con Nuoro. Pallamano A1. Jomi Salerno, sfida a Nuoro prima della Coppa ItaliaLe salernitane si preparano ad affrontare la diciottesima giornata di Serie A1 femminile ... msn.com Pallamano A1. Jomi Salerno, nel mirino la gara contro Nuoro #Salerno - facebook.com facebook