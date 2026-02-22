La grande corsa all’innovazione | la Cia rafforza la partnership col settore privato

La Cia ha deciso di rafforzare i rapporti con le aziende tecnologiche per accelerare l'acquisizione di strumenti avanzati. La causa è la crescente richiesta di tecnologie critiche per le operazioni di intelligence. La decisione mira a favorire collaborazioni più strette e a ottenere innovazioni più rapide. Diverse startup e grandi aziende del settore si preparano a presentare nuove soluzioni. La strategia mira anche a migliorare la sicurezza nazionale attraverso innovazioni rapide e condivise.

La Central Intelligence Agency (Cia), la più importante e strutturata delle agenzie di spionaggio statunitensi, sta rafforzando il suo processo di acquisizione di tecnologie critiche e intende aumentare il partenariato col settore privato. Lo ha annunciato il 9 febbraio lo stesso direttore John Ratcliffe varando il nuovo Cia Acquisition Framework, che taglierà nettamente i tempi per concretizzare la collaborazione con le aziende tecnologiche e potenziare le sue strutture operative con innovazioni e prodotti all’avanguardia. Essenzialmente, il vertice di Langley porterà al limite i propri poteri per ottimizzare le scelte e bypassare il tradizionale termine lungo degli appalti pubblici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

