La gioia di Bucchi | Abbiamo giocato con qualità

Bucchi esprime entusiasmo dopo la vittoria dell’Arezzo, che ha rotto un lungo tabù battendo Gubbio con un minimo scarto. La squadra ha dimostrato qualità nel gioco e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali in un match combattuto. La vittoria segna un passo importante nella corsa alla promozione e interrompe un'assenza di successi in trasferta durata 86 anni. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Altra vittoria, altra porta inviolata e altro tabù sfatato. L’Arezzo sbanca Gubbio col minimo scarto in un campo dove non vinceva da 86 anni e mette un altro bel tassello nella corsa alla serie B. B come Bucchi (nella foto), che commenta così la partita: "Gara ben giocata contro un’avversaria forte, esperta, fisica, che subisce pochi gol ed era tra le più in forma del girone di ritorno. Però abbiamo giocato per vincere, con qualità, pressando bene, attaccando con continuità per portare a casa la vittoria. È un risultato che ci rende felici". Il tecnico elogia anche i giocatori che hanno sostituito gli assenti: "L’atteggiamento dei miei ragazzi è sempre quello giusto: Gigli e Coppolaro erano una coppia inedita e si sono fatti trovare pronti, Iaccarino sta ritrovando la migliore condizione e ha fatto un’ottima partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Conte: «È mancata l’energia. Abbiamo giocato domenica e abbiamo viaggiato, il Benfica aveva giocato venerdì»L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la sconfitta contro il Benfica, evidenziando le difficoltà legate alla stanchezza e ai recenti impegni.

Coach Mrsic: "Abbiamo giocato con grande cuore, è mancata solo un po' di luciditàIl coach Mrsic ha detto che la Bertram Derthona ha vinto a Sassari perché i suoi giocatori hanno dato tutto in campo, anche se hanno sbagliato qualche scelta di troppo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gubbio-Arezzo 0-1 con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grande.

La gioia di Bucchi: Ottima gara, premio al coraggioSono tre punti fondamentali quelli conquistati dall’Arezzo a Forlì e nel post partita Cristian Bucchi (nella foto) prima di tutto elogia l’avversario. Ho fatto i complimenti a Miramari. Loro sono ... lanazione.it

Olimpiadi, ancora Italia! Arriva un'altra medaglia, gioia enorme - facebook.com facebook