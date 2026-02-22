La foto di Musolino con Sciacca e Giorgianni Simeone | Casa Riformista resta nella coalizione di centrosinistra

Massimo Simeone afferma che Casa Riformista rimane nel centrosinistra dopo una foto di Musolino con Sciacca e Giorgianni, scattata durante un incontro pubblico. La foto ha attirato attenzione perché mostra i tre politici in un momento di confronto diretto, suscitando alcune interpretazioni tra gli osservatori politici. Simeone sottolinea che questa immagine non cambia la posizione della formazione politica nel quadro della coalizione. La discussione continua tra gli analisti locali.

Il presidente provinciale di Italia Viva chiarisce sulle alleanze e conferma l’impegno del partito a un dialogo inclusivo con movimenti civici e cittadini per rafforzare le forze moderate “Casa Riformista continua il percorso all’interno della coalizione di centrosinistra”. Lo afferma il presidente provinciale di Italia Viva, Massimo Simeone, dopo la diffusione di una foto che ritrae la senatrice Dafne Musolino insieme a Gaetano Sciacca e Angelo Giorgianni, interpretata da alcuni come un segnale di distacco dal centrosinistra. Il presidente provinciale evidenzia inoltre l’importanza del coinvolgimento dei cittadini e dei movimenti civici che condividono l’obiettivo di costruire una coalizione ampia e rappresentativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina verso le amministrative: Sciacca, Musolino e l’ex giudice Giorgianni insieme tra candidature e strategieMessina si prepara alle elezioni amministrative, con Sciacca, Musolino e l’ex giudice Giorgianni che si confrontano tra candidature e mosse strategiche.

Centrosinistra in fermento, ufficiale l'ingresso di Muraca e i consiglieri di Rinascita nella Casa RiformistaIn vista delle prossime elezioni comunali, il centrosinistra di Reggio Calabria registra un nuovo fermento con l’ingresso ufficiale di Muraca e dei consiglieri di Rinascita nella Casa Riformista.

