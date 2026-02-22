La fabbrica dei nuovi italiani le immagini choc dell' ex Ipia Fermi e i cantanti emergenti | la settimana di Dossier

Un'indagine ha scoperto tangenti legate alla cittadinanza italiana, coinvolgendo un sindaco e vari funzionari comunali dell'Agrigentino. Le autorità hanno trovato prove di corruzione che hanno portato all'apertura di numerosi procedimenti. Durante le verifiche, sono stati sequestrati documenti e denunce di irregolarità. La notizia ha suscitato scalpore tra i residenti, che chiedono chiarezza sulle procedure amministrative. La vicenda si concentra su pratiche illecite nelle richieste di cittadinanza.

"Tangenti per la cittadinanza italiana": chiesto l'arresto di un sindaco, diversi funzionari comunali dell'Agrigentino e i responsabili di due agenzie. Gerlando Cardinale, per Dossier, ha svelato in esclusiva che centinaia di brasiliani avrebbero pagato da 3.500 a 5.000 euro per "comprare" lo status. Il gip ha rigettato le misure chieste dalla Procura che le ha però riproposte al Riesame. Complessivamente 22 gli indagati, fra cui anche più vigili urbani. Concetta Rizzo ha invece tracciato la mappa e raccontato i segreti (divise "distratte", alloggi fantasma e funzionari che garantivano corsie "preferenziali") della "fabbrica" dei nuovi italiani.