la ea7 milano vince la coppa italia di basket tortona ko in finale

Successo di pubblico a Torino: 12.597 spettatori per la finale all'Inalpi Arena. TORINO - La EA7 Emporio Armani Milano mette in bacheca la sua nona Coppa Italia maschile di basket. Nell'atto conclusivo della Final Eight 2026, andata in scena sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino, l'Olimpia di coach Poeta si è imposta sulla Bertram Derthona Tortona per 85-77, sfruttando la vena realizzativa di Armoni Brooks, a referto a quota 20. Per i piemontesi di Fioretti, invece, 23 punti di Prentiss Hubb. Il quintetto meneghino subentra nell'albo d'oro a Trento, vincitore dell'edizione 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Olimpia Milano-Tortona oggi, Coppa Italia basket 2026: orario finale, tv, programma, streamingL'incontro tra Olimpia Milano e Tortona nella Coppa Italia di basket 2026 si è deciso per una vittoria sorprendente, causata dalla capacità delle due squadre di affrontare avversari più quotati.

Basket: Milano suona la nona e vince la Coppa Italia. Tortona sogna, ma l’ultimo quarto premia l’OlimpiaDopo due sconfitte consecutive in finale, a Torino l'Olimpia EA7 Emporio Armani Milano porta a casa la Coppa Italia, edizione 2026. Le Final Eight sono ... oasport.it

Tortona spaventa Milano, ma la Coppa Italia dei record è dell'Olimpia: primo trofeo con Poeta coach #basket #coppaitalia #olimpiamilano #derthonatortona x.com